2019-09-05T18:16:14+03:00
Происшествия

Влюбленные из Петербурга застряли на 150-метровой скале Парус

Операция по спасению парня и девушки длилась семь часов
Ксения АЛЕШИНА
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Спасали влюбленную парочку семь часов! Фото: «Кубань-СПАС»Спасали влюбленную парочку семь часов! Фото: «Кубань-СПАС»
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Отдых в Геленджике чуть не обернулся трагедией для молодой пары из Санкт-Петербурга. 4 сентября, забравшись на гору в районе скалы «Парус», парень с девушкой оказались в западне и застряли на 150-метровой высоте. На помощь им пришли пятеро местных спасателей, которым понадобилось семь часов, чтобы вызволить их из ловушки.

- Вверху была опасная круча, внизу – сыпучий грунт. У девушки началась паника. В итоге путешественники, ухватившись за сосны, остались на месте и вызвали спасателей, - сообщили нам в аварийно-спасательной службе «Кубань-СПАС».

Как выяснилось, влюбленным наскучила большая компания родственников, с которыми они приехали в город-курорт, поэтому в последний день отпуска туристы решили уединиться друг с другом. Им захотелось полюбоваться морем с высоты, для чего, собственно, они и полезли на гору.

Спасатели определили местонахождение молодых людей по геоданным с телефона. На петербуржцев-скалолазов надели альпинистское снаряжение, с помощью которого они спустились вниз. К счастью, парень с девушкой отделались лишь легким испугом – травм не получили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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