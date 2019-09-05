Три египтянина и ливиец не смогли прорваться в Европу через Ленобласть

СЕГОДНЯ 18:21 2019-09-05T18:27:11+03:00

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Четверо африканцев, желавших красивой жизни в Европе, остались постигать российскую действительность. Иностранцев. стремившихся попасть в Финляндию через Ленобласть, задержали пограничники ФСБ.

- Иностранцев поймали при попытке незаконно пересечь российскую границу. Перебежать в Европу пытались сбежать три египтянина и ливиец, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Где именно молодые уроженцы Северной Африки шли на прорыв - не уточняется. Обычно это происходит в районе между Выборгом и Светогорском. Другой излюбленный путь - по шпалам, но уже в Эстонию через Ивангород. Здесь также регулярно ловят нарушителей.

Впрочем, иногда границу пересекают без злого умысла. Так, в июне 2019 года, двое петербуржцев катались по реке Нарве, которая разделяет Россию и Эстонию, и случайно заплыли в Европу на 40 метров. Задерживали нарушителей все те же пограничники.

ИСТОЧНИК KP.RU