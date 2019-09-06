Суд арестовал петербуржца, который стрелял из ружья на детской площадке

СЕГОДНЯ 12:17 2019-09-06T12:17:43+03:00

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Красногвардейский суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения 39-летнему мужчине, который 4 сентября из окна собственной квартиры начал пались по людям, гулявшим на площадке у детского сада. Известно, что винтовка была пневматической, а стрелок пьяным, поэтому не слишком точным. Но в одного человек он все же попал.

- Около 10 утра, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома 17 по Ириновскому проспекту, осознавая, что на площадке детского сада номер 27 находятся малолетние дети, произвел из окна не менее 2 выстрелов из пневматической винтовки ИЖ-38С, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По счастью, в малышей неадекватный стрелок не попал, а вот 43-летнему мужчине неприятное ранение пришлось в мягкие ткани организма.

В итоге пьяного снайпера» задержали и доставили в отделение. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».

ИСТОЧНИК KP.RU