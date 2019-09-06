В Ленобласти таксист на «Хендай Солярис» сбил ребенка и скрылся
Полицейские Ленобласти разыскивают водителя такси, который сбил маленькую девочку и уехал в неизвестном направлении. ДТП произошло вечером, 5 сентября, во дворе дома по переулку Школьный в городе Кириши Ленинградской области. Свидетелем происшествия стал случайный прохожий, который возмутился столь бессовестным поступком таксиста. В надежде привлечь правонарушителя к ответственности, мужчина сообщил стражам порядка об аварии.
- Со слов заявителя, мама взяла ребенка и ушла в больницу. Сама автомашина марки «Хендай Солярис» скрылась с места ДТП, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Известно, что девочка получила ушиб головы, а также ссадины на локте и колене. В медучреждении врачи оценили ее состояние как удовлетворительное, провели необходимые манипуляции, после чего отпустили домой вместе с мамой.
ИСТОЧНИК KP.RU