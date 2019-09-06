2019-09-06T13:39:26+03:00
Происшествия

В Ленобласти таксист на «Хендай Солярис» сбил ребенка и скрылся

Под колесами авто оказалась семилетняя девочка
Ксения АЛЕШИНА
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В Ленобласти таксист сбил ребенка и скрылся с места ДТП.В Ленобласти таксист сбил ребенка и скрылся с места ДТП.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Полицейские Ленобласти разыскивают водителя такси, который сбил маленькую девочку и уехал в неизвестном направлении. ДТП произошло вечером, 5 сентября, во дворе дома по переулку Школьный в городе Кириши Ленинградской области. Свидетелем происшествия стал случайный прохожий, который возмутился столь бессовестным поступком таксиста. В надежде привлечь правонарушителя к ответственности, мужчина сообщил стражам порядка об аварии.

- Со слов заявителя, мама взяла ребенка и ушла в больницу. Сама автомашина марки «Хендай Солярис» скрылась с места ДТП, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Известно, что девочка получила ушиб головы, а также ссадины на локте и колене. В медучреждении врачи оценили ее состояние как удовлетворительное, провели необходимые манипуляции, после чего отпустили домой вместе с мамой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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