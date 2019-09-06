2019-09-06T16:49:57+03:00
Авто

«Государева дорога» и «Нева»: Россияне продолжают выбирать название новой трассы М-11

Предложено больше 200 вариантов
Ксения АЛЕШИНА
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М-11 назовут сами жители России. Фото: Министерство транспорта РФМ-11 назовут сами жители России. Фото: Министерство транспорта РФ
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Петербуржцы все еще могут внести свою лепту в историю автомобильных дорог и дать имя новой скоростной трассе е М-11 «МоскваПетербург». Министерство транспорта РФ в социальной сети заявило, что выбор названия для платной автомагистрали продолжается.

- На первом этапе пользователи прислали почти 200 предложений. Среди них - «Нева», «Валдай», «Столица», «Радищева», «Государева дорога», - говорится в сообщении.

Участникам конкурса предлагается проявить фантазию и придумать такое название, которое бы состояло из одного слова, содержащее какое-либо географическое наименование. При этом обязательно, чтобы оно имело прямое отношение к маршруту трассы. Свои варианты необходимо направить на электронную почту: imya-m11@yandex.ru, которые в дальнейшем будут рассмотрены и представлены на голосование.

Напомним, что 3 сентября 2019 года был официально запущен седьмой участок платной трассы М-11 «Москва - Санкт-Петербург», проходящий по территориям Новгородской и Ленинградской областей. Его протяженность составила более 100 километров. По информации транспортного ведомства, полностью дорога откроется до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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