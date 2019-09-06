Колонна военной техники времен ВОВ проследовала по центру Петербурга

СЕГОДНЯ 16:50 2019-09-06T16:50:29+03:00

Старые автомобили и мотоциклы примут участие в мероприятиях в день памяти жертв блокады Ленинграда [видео]

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Жители Санкт-Петербурга днем в пятницу, 6 сентября, с изумлением наблюдали за колонной военной техники, проследовавшей по центру города. Машины и мотоциклы времен Великой Отечественной войны шеренгой проехали по Литейному проспекту.

- Похоже на газогенераторную полуторку, потом мотоциклы, потом вроде газ-67, БА-64, БА-20, БА-20 радийная, ГАЗ-АА с турелью, а в конце, вроде, ГАЗ-ААА, - определил модели техники подкованный житель Петербурга.

Очевидцы этой картины в растерянности наблюдали за колонной, не понимая, по какому случаю военная техника в городе. Однако надо напомнить, что 8 сентября Петербург отмечает самую скорбную дату в истории города – День памяти жертв фашистской блокады Ленинграда. 78 лет назад вокруг Ленинграда замкнулось вражеское кольцо. Длилась она 872 дня. За годы блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Также отметим, что данная военная техника сегодня принимала участие в открытии музея блокады, который снова распахнул свои двери после обновления.

Колонна военной техники ВОВ в центре Петербурга 6 сентября 2019 года .

ИСТОЧНИК KP.RU