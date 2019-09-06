2019-09-06T19:20:46+03:00
Общество

Брокеров, на которых с топором напал петербуржец, подозревают в мошенничестве

Об этом говорят клиенты брокерской конторы, в которой работали пострадавшие
Петр КИБЕР
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Пострадавшими от рук клиента брокерской конторы стали два человека.Пострадавшими от рук клиента брокерской конторы стали два человека.Фото: СОЦСЕТИ
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Громкое дело о нападении на брокерскую контору, прогремевшее в Петербурге в конце июля 2019 года, начинает обрастать новыми подробностями. Двое пострадавших, которых топором «рубил» 47-летний Александр Скрипкин, уже выписались из больницы. А сторона защиты, тем временем, обвиняет финансистов в мошенничестве.

- Завертелась машина по расследованию тех преступлений, в которых обвиняли самих потерпевших. Несколько лет люди обивали пороги, но им предлагали идти с иском в суд, а теперь уголовное дело по факту мошенничества возбуждено, - рассказал газете «Петербургский дневник» адвокат Скрипкина Игорь Журавлев.

Подтверждают слова защитника и клиенты брокерской конторы.

- Я вложил больше миллиона, быстро заработал несколько тысяч долларов, а потом дела пошли не очень - хотел забрать деньги, но меня отговорили, сказали, что потеряю все бонусы. В итоге остался совсем без средств и с кредитами, - жалуется один из читателей «ПД».

И он такой не один. Сейчас в тонкостях работы брокеров разбираются следователи. Но мужчине, напавшему на них с топором это никак не поможет - переквалифицировать его статью с покушения на убийство никто не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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