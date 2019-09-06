2019-09-06T19:50:04+03:00
Общество

Прогноз погоды на выходные, 7 и 8 сентября 2019 года, в Санкт-Петербурге: Тепло и пасмурно

Термометры покажут до 19 градусов со знаком плюс, а с неба немного покапает дождь
Петр КИБЕР
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В выходные в Петербурге будет тепло и немного пасмурно.В выходные в Петербурге будет тепло и немного пасмурно.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На календаре 6 сентября, пятница, а это значит, что петербуржцев ждут законные выходные. Два дня отдыха и даже немного безделья, в которые, впрочем, пройдет и важное событие. 8 сентября горожане будут выбирать губернатора, а также депутатов муниципальных образований. Ну а погода никак на это не повлияет - природа существует сама по себе. Прогноз же обещает жителям и гостям Северной столицы тепло.

- 7 сентября в Санкт-Петербурге будет преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и южный, умеренный. Температура ночью составит +10...+12 градусов, местами опустится до +7, днем - от +17 до +19. Атмосферное давление повысится, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А вот в воскресенье, 8-го числа, в городе пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до +20 градусов, атмосферное давление стабилизируется и не изменится.

Напомним, что в Ленобласти в выходные возможен туман. Об этом водителей предупреждало МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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