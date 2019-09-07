Брат на брата: В Колпино уголовник напал на родственника с кухонным ножом

СЕГОДНЯ 10:36 2019-09-07T10:40:07+03:00

В Колпино задержали ранее судимого за убийство мужчину, который напал на брата с ножом. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В травмпункт Колпино вечером в четверг, 5 сентября, обратился 31-летний мужчина с колото-резанными ранами. Несмотря на увечья и алкогольное опьянение, добрался до врача он самостоятельно. После чего его немедленно госпитализировали в больницу, а медики о случившемся сообщили в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Как выяснили правоохранители у потерпевшего, дома его ударил кухонным ножом собственный брат. В той же квартире через некоторое время оперативникам удалось задержать его агрессивного 37-летнего родственника. И по факту нападения уже возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В совершении преступления мужчина полностью изобличен.

- Ранее данный гражданин уже был судим, в том числе за убийство, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU