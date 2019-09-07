До 20 сентября перекроют проспект Испытателей в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-07T11:17:56+03:00

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На Серебристом бульваре начинается ремонт трамвайных путей. Пока специалисты будут заниматься рельсами, жителям Приморского района придется перетерпеть ограничения движения. Так, с 6 по 20 сентября они коснутся самого Серебристого бульвара. Кроме того, будет перекрыто сквозное движение по проспекту Испытателей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Объехать неудобный участок можно будет по проспекту Сизова, затем по Королева, аллее Поликарпова, Туполевской улице, Коломяжскому проспекту, Богатырскому и по Байконурской улице.

Кроме того, с 7 по 13 сентября будет ограничено движение по четной стороне улицы Новостроек от улицы Маршала Говорова до проспекта Стачек. Там до 22 октября будут вестись работы по прокладке кабеля. А ограничения для транспорта в Кировском районе собираются вводить поэтапно.

ИСТОЧНИК KP.RU