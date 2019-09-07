СЕГОДНЯ 16:44 2019-09-07T16:48:37+03:00

Изменить размер текста: A A

У жителей Красногвардейского района в эти выходные радостное событие. После реконструкции открылся Ладожский парк. Зеленая зона площадью 9,58 гектар расположена на пересечении проспекта Косыгина и улицы Передовиков. Этот парк – популярное место для прогулок местных жителей. Теперь он заметно преобразился.

Работы в Ладожском парке начались в мае этого года. Там сделали систему пешеходных дорожек, восстановили газон, добавили к имеющимся деревьям 1800 кустарников и 83 новых саженца. Кроме того, там появились современные детские площадки, а также спортивное оборудование. Уже в день открытия в Ладожском парке побывало множество семей. Для посетителей устроили детские коллективы концерт на специально установленной сцене. А поздравить жителей Красногвардейского района на открытие пришли вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко и глава администрации района Евгений Разумишкин.

ИСТОЧНИК KP.RU