2019-09-07T16:48:37+03:00
Общество

После реконструкции открылся Ладожский парк

В зеленой зоне установили детские площадки и высадили 1800 кустарников
Евгения МОСКВИНА
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Реконструкция Ладожского парка завершилась. Фото: vk.com/spb_today_unpublishedРеконструкция Ладожского парка завершилась. Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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У жителей Красногвардейского района в эти выходные радостное событие. После реконструкции открылся Ладожский парк. Зеленая зона площадью 9,58 гектар расположена на пересечении проспекта Косыгина и улицы Передовиков. Этот парк – популярное место для прогулок местных жителей. Теперь он заметно преобразился.

Работы в Ладожском парке начались в мае этого года. Там сделали систему пешеходных дорожек, восстановили газон, добавили к имеющимся деревьям 1800 кустарников и 83 новых саженца. Кроме того, там появились современные детские площадки, а также спортивное оборудование. Уже в день открытия в Ладожском парке побывало множество семей. Для посетителей устроили детские коллективы концерт на специально установленной сцене. А поздравить жителей Красногвардейского района на открытие пришли вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко и глава администрации района Евгений Разумишкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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