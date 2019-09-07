2019-09-07T17:39:38+03:00
Происшествия

Массовая авария произошла на КАД в Петербурге

В ДТП столкнулись девять автомобилей
Евгения МОСКВИНА
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Девять автомобилей столкнулись на КАД. Фото: vk.com/spb_todayДевять автомобилей столкнулись на КАД. Фото: vk.com/spb_today
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Настоящий коллапс случился в субботу, 7 сентября, на Кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге. В Невском районе произошло массовое ДТП. Целых 9 автомобилей попали в аварию около полудня на 58-м километре на внутренней стороне КАД.

Как сообщают в УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, по факту произошедшего идет проверка. Судя по всему, авария произошла на крайней левой полосе после того, как один из автомобилей резко затормозил. Обстоятельства массового ДТП выясняются.

По предварительным данным, никто не пострадал. После аварии на несколько часов на участке КАД, включая Большой Обуховский мост, образовалась огромная пробка. Продержался затор в течение нескольких часов и длина его достигала почти 7 километров. Судя по данным сервиса «Яндекс. Пробки», сейчас движение в Невском районе нормализовалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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