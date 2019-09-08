Новшество выборов 2019: в Москве голосуют за губернатора Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 17:33 2019-09-08T17:33:11+03:00

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Избирательные участки, где можно проголосовать за будущего губернатора Северной столицы открылись в воскресенье, 8 сентября, не только в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях. Но еще и в Москве. Это, своего рода, новшество этого года.

Помещение для голосования расположилось на Воробьевых горах у Московского Государственного Университета. Там работают комиссии для электронного голосования. Наблюдателем от Общественной палаты Санкт-Петербурга назначили заслуженного артиста РФ Александра Тютрюмова, актера, известного зрителям по сериалу «Убойная сила». О его полномочиях сообщалось заранее.

- Я проголосовал сам, призываю и всех друг прийти на выборы сегодня, - сказал артист. – На нашем участке все проходит организованно, замечаний нет.

Известно, что более 500 петербуржцев проголосуют на выборах губернатора из столицы. Пока на участок пришла только малая часть.

ИСТОЧНИК KP.RU