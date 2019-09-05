2019-09-05T19:37:49+03:00
Общество

Два иностранных эксперта станут наблюдателями на выборах губернатора Петербурга

Всего на участках будут дежурить 4 тысячи общественников
Полина ЖУКОВА
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За выборами губернатора Петербурга будут следить 4 тысячи общественных наблюдателей.За выборами губернатора Петербурга будут следить 4 тысячи общественных наблюдателей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За законностью на выборах губернатора в Петербурге будут следить общественники, которые прошли соответствующее обучение. В эту комиссию вошли больше четырех тысяч человек – представители общественных советов районов, некоммерческих организаций и даже юристы из Адвокатской палаты Петербурга. За общественный контроль на выборах отвечает Общественная палата Петербурга.

В день выборов по два наблюдателя отправятся на все участки для голосования. В том числе, и на экстерриториальные – в Ленинградскую и Псковскую область. Там, кстати, проголосуют порядка 18 тысяч петербуржцев.

Будет присутствовать наблюдатель и на одном из цифровых участков, которые откроются в Москве. В столицу отправится заслуженный артист России Александр Тютрюмов. Кроме того, в число наблюдателей также вошли и иностранцы: в Петербург прибудут два эксперта из Германии и Франции.

– Все наблюдатели получили все свои предписания, направления. У каждого есть блокнот, бейдж, памятка. Все они прошли тренинги, – отметил заместитель председателя Общественной палаты Петербурга Александр Вахмистров.

Для оперативной работы общественного контроля организованы мобильные бригады, ситуационные центры и горячие линии. Наблюдатели также будут пользоваться специальным мобильным приложением, которое позволяет сообщать о том, что происходит на участках.

– Создана рабочая группа. За каждым районом закреплен член Общественной палаты. И будет установлена оперативная связь со всеми для общего обмена информацией. Я убежден, что все мероприятия позволят обеспечить избирательное право жителям города, – добавил Александр Вахмистров.

НА ЗАМЕТКУ

В день выборов в петербургском Избиркоме будет работать «горячая линия».

По номеру 8 (812) 241-44-58 можно получить справочную информацию, задать вопрос или сообщить о ходе выборов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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