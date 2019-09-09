Полиция задержала подозреваемых в нападении на члена избирательной комиссии в Петербурге

СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-09T09:27:14+03:00

В Петербурге задержали четверых по подозрению в нападении на члена комиссии с зеленкой Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемых в нападении на члена избирательной комиссии с правом решающего голоса Анну Шлейникову. В 7:30 утра 8 сентября в Единый день голосования женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что неизвестный облил ее зеленкой. Произошло это в 7 утра у дома 23 по Съезжинской улице, когда член комиссии выдвигалась на избирательный участок.

- Сотрудники полиции начали проверку, опросили свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые установлены на одном из соседних с местом произошедшего домов. В итоге для отработки на причастность к совершению указанного преступления задержаны и доставлены четверо подозреваемых, - сообщили «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Компания подобралась разношерстная: 39-летняя сотрудница продуктового магазина, 17-летняя 11-классница, двое мужчин 32 и 36 лет, оба безработные. Все они проживают в Петроградском районе, где и произошел инцидент.

Известно, что правоохранители нашли и изъяли пластиковую бутылку с жидкостью зеленого цвета. На ней сохранились отпечатки пальцев, которые помогут определить виновного.

ИСТОЧНИК KP.RU