2019-09-09T10:53:53+03:00
Происшествия

Тело мужчины с татуировкой в виде доллара нашли в кустах в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах его смерти
Ксения АЛЕШИНА
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В Петербурге в кустах обнаружили тело мужчины с татуировкой в виде доллараВ Петербурге в кустах обнаружили тело мужчины с татуировкой в виде доллараФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Санкт-Петербурге в кустах на Ленинском проспекте 8 сентября местная жительница наткнулась на бездвижное тело мужчины. Женщина рассказала о своей находке полицейским. Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что он мертв.

- На вид мужчине 40 лет, лицо европейского тип, среднее телосложение, рост примерно 165-175 сантиметров. Был одет в серый джемпер, черные жилет, спортивные штаны и кроссовки. При нем обнаружили связку ключей, наручные часы и серебряную цепочку. На мизинце правой руки у него набита татуировка в виде доллара, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

При досмотре личных вещей погибшего, стражи порядка нашли его паспорт. Сотрудники полиции выяснили, что ранее он был неоднократно судим за кражи. В ближайшее время правоохранителям предстоит определить причины его смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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