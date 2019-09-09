Петербурженки попали в ТОП-5 самых красивых женщин в России

СЕГОДНЯ 12:15 2019-09-09T12:15:25+03:00

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Одни из самых красивых представительниц прекрасного пола проживают в Санкт-Петербурге. Так считают россияне, которые приняли участие в интернет-опросе, проведенным агентством «ТурСтат». По его результатам был составлен рейтинг, согласно которому, по этому показателю Северная столица расположилась на второй строчке, уступив Москве. Голосование проводилось в преддверии Международного дня красоты, который отмечается 9 сентября.

- Топ-10 городов России с самыми красивыми женщинами составили Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Самара, Краснодар, Сочи, Омск и Уфа, - сообщают аналитики.

Всего в опросе поучаствовали около 200 интернет-пользователей. Россияне отдали 23% голосов за Москву, 10% досталось Санкт-Петербургу, по 6% набрали Новосибирск и Ростов-на-Дону, 5% получили Екатеринбург, Казань, Красноярск и Самара. За Краснодар, Сочи, Омск и Уфу проголосовали по 4% россиян. Далее идут Волгоград, Воронеж, Калининград и Нижний Новгород — за них отдали по 3% голосов. Ну и наконец, за Иркутск и Пермь — по 3%, за Севастополь и Ялту — по 2% голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU