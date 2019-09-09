2019-09-09T12:15:25+03:00
Общество

Петербурженки попали в ТОП-5 самых красивых женщин в России

Жительницы города на Неве уступили только москвичкам
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Петербурженки заняли второе место среди самых красивых женщин РоссииПетербурженки заняли второе место среди самых красивых женщин РоссииФото: Михаил ГЛУЩЕНКО
Изменить размер текста:

Одни из самых красивых представительниц прекрасного пола проживают в Санкт-Петербурге. Так считают россияне, которые приняли участие в интернет-опросе, проведенным агентством «ТурСтат». По его результатам был составлен рейтинг, согласно которому, по этому показателю Северная столица расположилась на второй строчке, уступив Москве. Голосование проводилось в преддверии Международного дня красоты, который отмечается 9 сентября.

- Топ-10 городов России с самыми красивыми женщинами составили Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Самара, Краснодар, Сочи, Омск и Уфа, - сообщают аналитики.

Всего в опросе поучаствовали около 200 интернет-пользователей. Россияне отдали 23% голосов за Москву, 10% досталось Санкт-Петербургу, по 6% набрали Новосибирск и Ростов-на-Дону, 5% получили Екатеринбург, Казань, Красноярск и Самара. За Краснодар, Сочи, Омск и Уфу проголосовали по 4% россиян. Далее идут Волгоград, Воронеж, Калининград и Нижний Новгород — за них отдали по 3% голосов. Ну и наконец, за Иркутск и Пермь — по 3%, за Севастополь и Ялту — по 2% голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За неделю с улиц Петербурга вывезли больше 2 тысяч тонн мусора
Ленинградский зоопарк изменит режим работы
Метро Петербурга объявило конкурс «стишков-пирожков»
На Ленинском проспекте петербуржцев кормят несвежей шавермой
Внимание, фальшивка: Какие денежные купюры чаще всего подделывают в Петербурге
Герой войны и заслуженный юрист России умер в Петербурге
Китай хочет увеличить туристический поток в Петербург до 5 миллионов человек
Обработано 98,93% бюллетеней: После выборов в Санкт-Петербурге по-прежнему лидирует Александр Беглов
Борец из Дагестана приехал в Петербург на соревнования, а попал в полицию с наркотиками и оружием
Три микроавтобуса столкнулись в Ленобласти: Погибли два человека
Тело мужчины с татуировкой в виде доллара нашли в кустах в Петербурге
Пьяный таксист устроил ДТП, пытался скрыться, но въехал в конный клуб в Петербурге
В Отрадном мужчина пришел в гости к девушке и надругался над ее бабушкой
Петербуржец отправился в лес за грибами, а нашел труп рыжей женщины