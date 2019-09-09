В Петербург приедет известный велопутешественник из Германии

СЕГОДНЯ 15:43 2019-09-09T15:43:11+03:00

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Жители Санкт-Петербурга смогут увидеть известного спортсмена - велогонщика, путешественника и мотивационного спикера Йонаса Дайхмана. Северную столицу он посетит 13 сентября, да к тому же не один, а со своим другом, фотографом-велосипедистом. Здесь гость пробудет не долго, всего один день.

- В настоящее время он едет на велосипеде в сопровождении своего друга фотографа-велосипедиста Филипа Химпендаля по маршруту «От мыса до мыса» от города Нордкапп в Норвегии до Кейптауна в ЮАР через Европу, Россию, страны Ближнего Востока и Африку – это 18 тысяч километров. Предыдущий мировой рекорд на этом маршруте составил 102 дня. В планах Йонаса проехать этот путь за 75 дней, - сообщают «Невские новости» со ссылкой на организаторов.

Отметим, что спортсмен известен тем, что установил мировые рекорды в велопутешествии, которое пролегало через Северную и Южную Америки в прошлом году. Также ему удалось проехать через всю Евразию в 2017 году.

Встреча с немецким гостем состоится в офисе ЗАО «Хоффманн Профессиональный Инструмент». Его приезд запланирован на вторую половину дня. Известно, что велосипедиста встретят пирогами, как и предполагает многовековая русская традиция.

ИСТОЧНИК KP.RU