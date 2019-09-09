Спасатели вытащили из горящей квартиры кошку в Петербурге

СЕГОДНЯ 17:34 2019-09-09T18:06:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 9 сентября, около трех часов дня в одной из квартир многоэтажки на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга произошел пожар. По словам очевидцев, окурок попал в открытое окно лоджии, пока хозяйка жилища выгуливала собаку на улице. На момент возгорания в студии находилась только кошка, чью жизнь спасли прибывшие на место ЧП пожарные. Из людей в огне никто не пострадал.

- Кошку пожарники спасли, студия выгорела. Пожарники потушили ,уехали, коммунальные службы все на этаже сейчас, ликвидируют последствия, - написала очевидица происшествия в соцсети.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в квартире выгорел балкон на площади пять квадратных метров. Огонь спасатели ликвидировали чуть меньше, чем за час. К тушению пожара привлекались три единицы техники и 12 сотрудников ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU