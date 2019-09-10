Неизвестные с газовым баллончиком ограбили менеджера автоцентра в Петербурге

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-10T10:50:07+03:00

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В Санкт-Петербурге полицейские разыскивают двоих мужчин, которые 8 сентября ограбили 31-летнего менеджера одного из местных автоцентров, предварительно распылив ему в глаза газовый баллончик. Их добычей стал кошелек с документами, банковские карты и мобильник. После этого злоумышленники сели в автомобиль и уехали. А на утро следующего дня мужчина узнал, что с его счета списали 95 950 рублей.

- На Лиговском проспекте мужчина снял денежные средства в размере 200 рублей, чтобы купить воды. Затем он вышел на улицу, где к нему подошли двое неизвестных мужчин, которые стали что-то спрашивать. При этом сам потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения. Один их мужчин распылил содержимое газового баллончика ему в лицо, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Камеры видеонаблюдения на месте происшествия не было, что осложняет работу полицейских. Известно, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU