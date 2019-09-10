Эксгибиционист напугал 11-летнюю девочку в Ленобласти

СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-10T11:26:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Бокситогорск Ленинградской области шестиклассница в гаражах наткнулась на мужчину со спущенными штанами. Инцидент произошел 9 сентября в половину четвертого дня. Никаких попыток к насилию он не предпринял, но все же девочка сильно перепугалась. Убежав со всех ног домой, она рассказала о странном дяде маме. Родительница в свою очередь позвонила в полицию.

- Неустановленное лицо с обнаженными половыми органами было замечено девочкой, которая проходила мимо после окончания занятий в школе. Насильственных действий в отношении нее мужчина не совершал, никаких требований не высказывал, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

К розыску эксгибициониста приступили полицейские. На вид мужчине около 30 лет, русская внешность, черные волосы. На нем были черная кепка, куртка, серая футболка и голубые джинсы.

ИСТОЧНИК KP.RU