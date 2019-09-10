2019-09-10T13:36:10+03:00
Происшествия

Грабитель напал на пенсионерку в Петербурге, перед этим оказав ей помощь

Грабитель напал на пенсионерку в лифте
Ксения АЛЕШИНА
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Мужчина помог петербургской старушке подняться по лестнице, после чего ограбил ееМужчина помог петербургской старушке подняться по лестнице, после чего ограбил ееФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге 9 сентября неизвестный мужчина ограбил 84-летнюю женщину, украв у нее пенсию, которую она только что получила. Пенсионерка возвращалась с почты домой, где у подъезда на улице ее поджидал человек во всем черном. Он помог бабушке подняться по лестнице, после чего зашел вместе с ней в лифт. Там он набросился на нее и толкнул. Удар был сильным, поэтому пожилая женщина упала.

- Грабитель выхватил из рук жертвы сумку, в которой находилось 28 тысяч рублей, а также отобрал наручные часы, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Благодаря камерам видеонаблюдения, сотрудникам полиции удалось установить приметы нападавшего. Рост мужчины составляет примерно 170-180 сантиметров, на вид ему около 35-45 лет. На нем была черная бейсболка и черная куртка с капюшоном, а на лице – очки. Сейчас правоохранители занимаются его розыском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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