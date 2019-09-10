На металлургическом заводе в Петербурге рабочего придавило краном

СЕГОДНЯ 15:05 2019-09-10T15:05:20+03:00

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В Санкт-Петербурге на площадке в одном из цехов металлургического завода «Петросталь», который располагается в Кировском районе на проспекте Стачек, 9 сентября, в 10 утра произошло серьезное ЧП. 34-летнего сотрудника предприятия придавило краном. Его коллеги незамедлительно вызвали скорую. Прибывшие на место происшествия медики оказали рабочему первую помощь, после чего госпитализировали в медицинское учреждение с тяжелыми травмами и в шоковом состоянии.

- Мужчина получил перелом костей таза. Он находится в реанимации, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Врачам удалось спасти жизнь рабочему. По их словам, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Что касается более подробных обстоятельств происшествия, то в этом будут разбираться правоохранительные органы совместно с руководством завода.

ИСТОЧНИК KP.RU