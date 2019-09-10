2019-09-10T15:55:41+03:00
Происшествия

Семилетнюю девочку в Ленобласти восемь месяцев насиловал отчим

Мать ребенка узнала о случившемся только спустя несколько лет
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Петербуржец восемь месяцев насиловал свою малолетнюю дочьПетербуржец восемь месяцев насиловал свою малолетнюю дочьФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Ленинградской области перед судом предстанет 34-летний мужчина, который обвиняется в растлении несовершеннолетней дочери своей экс-сожительницы. В течение восьми месяцев он насиловал семилетнего ребенка.

- По версии следствия, в период времени с августа 2013 года по апрель 2014 года обвиняемый, находясь в городе Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области, будучи достоверно осведомленным о малолетнем возрасте дочери своей сожительницы, неоднократно подвергал девочку сексуальному насилию. На момент совершения первого преступления девочке было 7 лет, - сообщает пресс-служба следственного комитета Российской Федерации по Лениградской области.

Долгое время мать девочки ничего не подозревала. Дочь хранила свой страшный секрет долгое время и не решалась рассказать о нем родительнице. Женщина продолжала жить с насильником своего ребенка. Как оказалось, после произошедшего семья переехала во Владимирскую область, где мужчину осудили за совершение подобного преступления в отношении другой девочки.

Через несколько лет мать ребенка рассталась с этим мужчиной, вернувшись вместе с дочерью в родной город Пикалево. Больше скрывать тайну от матери дочь не могла и обо всем ей рассказала. Шокированная женщина сразу же обратилась в полицию. По информации следственного комитета, мужчину свою вину полностью признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Презентация Cranchi Е26 Classic и круизера Galeon 780 Crystal: Чем удивило зрителей St. Petersburg Boat Show 2019
Юная петербурженка сняла большую сумму денег с краденной карты, подсмотрев пин-код
Праздник семьи SKODA с «Авто Премиумом» пройдет в МЕГА Парнас
Парень на «девятке» не пропустил скорую с пациенткой в Ленобласти: Пять человек пострадали
Доходы Петербурга увеличатся на 37,5 миллиардов рублей
Пьяный мужчина в Петербурге избил сотрудника приехавшей к нему скорой помощи
Петербургский школьник брызнул в лицо младшекласснику из газового баллона за просьбу не курить
На готовящейся к открытию станции петербургского метро «Дунайская» произошло задымление
Рейс из Рима в Петербург могут отменить из-за забастовки сотрудников авиакомпании
На металлургическом заводе в Петербурге рабочего придавило краном
Более 130 тонн аргентинской рыбы не пустили в Петербург
Новая вафельная разметка появится на перекрестке в Приморском районе Петербурга
Грабитель напал на пенсионерку в Петербурге, перед этим оказав ей помощь
Движение на южном участке КАД в Петербурге перекроют из-за ремонта
Движение общественного транспорта по Московскому и Невскому проспектам закроется в воскресенье
В Петербурге разыскивают особо опасного психолога, которого похитил НЛО
Следственный комитет возбудил уголовное дело за нападение на полицейского в Петергофе
На посетительницу бизнес-центра в Петербурге рухнул потолок
Родители ищут 16-летнюю дочь, которая сбежала из дома из-за их развода
Таксист в Ленобласти выехал на заказ и бесследно пропал
Эксгибиционист напугал 11-летнюю девочку в Ленобласти
Неизвестные с газовым баллончиком ограбили менеджера автоцентра в Петербурге
Мужчина угрожал ножом двум посетительницам торгового центра в Колпино
Водитель внедорожника не заметил ремонт на Выборгской набережной и «положил» авто на крышу
Воры украли из петербургской квартиры миллион рублей, подарив хозяину шубу и подушки