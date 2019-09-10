Семилетнюю девочку в Ленобласти восемь месяцев насиловал отчим

СЕГОДНЯ 15:55 2019-09-10T15:55:41+03:00

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В Ленинградской области перед судом предстанет 34-летний мужчина, который обвиняется в растлении несовершеннолетней дочери своей экс-сожительницы. В течение восьми месяцев он насиловал семилетнего ребенка.

- По версии следствия, в период времени с августа 2013 года по апрель 2014 года обвиняемый, находясь в городе Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области, будучи достоверно осведомленным о малолетнем возрасте дочери своей сожительницы, неоднократно подвергал девочку сексуальному насилию. На момент совершения первого преступления девочке было 7 лет, - сообщает пресс-служба следственного комитета Российской Федерации по Лениградской области.

Долгое время мать девочки ничего не подозревала. Дочь хранила свой страшный секрет долгое время и не решалась рассказать о нем родительнице. Женщина продолжала жить с насильником своего ребенка. Как оказалось, после произошедшего семья переехала во Владимирскую область, где мужчину осудили за совершение подобного преступления в отношении другой девочки.

Через несколько лет мать ребенка рассталась с этим мужчиной, вернувшись вместе с дочерью в родной город Пикалево. Больше скрывать тайну от матери дочь не могла и обо всем ей рассказала. Шокированная женщина сразу же обратилась в полицию. По информации следственного комитета, мужчину свою вину полностью признал.

ИСТОЧНИК KP.RU