Доходы Петербурга увеличатся на 37,5 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 16:27 2019-09-10T16:27:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В петербургскую казну в 2019 году поступят дополнительные деньги - 37,5 миллиардов рублей. В результате, доходы Северной столицы увеличатся до 629,3 миллиардов. Об этом заявил на заседании городского правительства 10 сентября председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

- В рамках корректировки бюджета на 2019 год мы существенно увеличиваем доходную часть - на 37,5 млрд рублей, на 6,3% от первоначально утвержденного плана. Примерно половина из них приходится на федеральные деньги, остальная - на наши собственные доходы, - отметил Корабельников.

Известно, что основной источник - налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций. Помимо этого, дополнительные средства поступили из федерального бюджета на приобретение зданий и помещений для размещения объектов образования и здравоохранения. Также, выделены средства из резервного фонда Президента РФ на новую экспозицию в музее обороны и блокады Ленинграда.

Между тем, расходы городского бюджета увеличатся на 26,3 миллиарда рублей. В результате, разница составит 11,2 миллиардов рублей. Именно на столько сократится дефицит казны Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU