2019-09-10T18:08:24+03:00
Происшествия

Компенсацию в 300 тысяч рублей получит пенсионерка, которую сбила машина

Виновнику аварии придется возместить пожилой женщине моральный вред за ее мучения
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Суд взыскал с автомобилиста 300 тысяч рублей.Суд взыскал с автомобилиста 300 тысяч рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Приморском районе Санкт-Петербурга суд взыскал с автомобилиста 300 тысяч рублей. Эти деньги мужчина должен заплатить 87-летней пенсионерке, которую он сбил два года назад. Тем самым водитель возместит причиненный ей моральный вред. Пожилая женщина долгое время лечилась и сильно мучилась от постоянных болей.

- В ходе рассмотрения дела установлено, что в июне 2017 года ответчик, управляя автомобилем задним ходом от Липовой аллеи в сторону ул. Покрышева, не обеспечил безопасность маневра, в результате чего наехал на пенсионерку 87 лет, переходившую дорогу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Стоит отметить, что виновник ДТП любил нарушать правила дорожного движения и уже привлекался за это к административной ответственности. В конкретно данном случае пострадавшая получила переломы ребер и гематомы на голове. Эти травмы расцениваются как причинение вреда здоровью средней тяжести.

- После происшествия пенсионерка проходила длительное лечение, испытывала постоянные физические боли и нравственные страдания, связанные с травмой. Решение суда еще не вступило в законную силу, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Догхантер терроризирует собаководов на Парашютной улице
УЕФА: Инфраструктура Петербурга находится на высоком уровне в преддверии ЕВРО-2020
Жители Красного Села бьют тревогу из-за сильно обмелевших озер
В Мурино протестуют против застройки местного бульвара ларьками с шавермой
Молодая мамочка с двумя маленькими сыновьями пропала в Ленобласти
Женщины распилили качели во дворе дома в Ленобласти, чтобы им не мешали дети
Презентация Cranchi Е26 Classic и круизера Galeon 780 Crystal: Чем удивило зрителей St. Petersburg Boat Show 2019
Юная петербурженка сняла большую сумму денег с краденной карты, подсмотрев пин-код
Праздник семьи SKODA с «Авто Премиумом» пройдет в МЕГА Парнас
Парень на «девятке» не пропустил скорую с пациенткой в Ленобласти: Пять человек пострадали
Доходы Петербурга увеличатся на 37,5 миллиардов рублей
Пьяный мужчина в Петербурге избил сотрудника приехавшей к нему скорой помощи