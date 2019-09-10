Компенсацию в 300 тысяч рублей получит пенсионерка, которую сбила машина

СЕГОДНЯ 18:08 2019-09-10T18:08:24+03:00

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В Приморском районе Санкт-Петербурга суд взыскал с автомобилиста 300 тысяч рублей. Эти деньги мужчина должен заплатить 87-летней пенсионерке, которую он сбил два года назад. Тем самым водитель возместит причиненный ей моральный вред. Пожилая женщина долгое время лечилась и сильно мучилась от постоянных болей.

- В ходе рассмотрения дела установлено, что в июне 2017 года ответчик, управляя автомобилем задним ходом от Липовой аллеи в сторону ул. Покрышева, не обеспечил безопасность маневра, в результате чего наехал на пенсионерку 87 лет, переходившую дорогу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Стоит отметить, что виновник ДТП любил нарушать правила дорожного движения и уже привлекался за это к административной ответственности. В конкретно данном случае пострадавшая получила переломы ребер и гематомы на голове. Эти травмы расцениваются как причинение вреда здоровью средней тяжести.

- После происшествия пенсионерка проходила длительное лечение, испытывала постоянные физические боли и нравственные страдания, связанные с травмой. Решение суда еще не вступило в законную силу, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU