Молодая мамочка с двумя маленькими сыновьями пропала в Ленобласти

СЕГОДНЯ 18:35 2019-09-10T18:35:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские Всеволожского района Ленинградской области занимаются розыском 22-летней матери двоих детей, которая вместе с маленькими сыновьями пропала вчера, 9 сентября. Одному из них всего лишь четыре месяца, другому – пять лет. В полицию о пропаже девушки и малышей заявила ее мать. По словам женщины, дочь проживала в одном из поселков, и ей надо было съездить во Всеволожск по делам. Однако домой она с мальчиками так и не вернулись.

- Женщина ушла из дома с двумя детьми - 2014 и 2019 годов рождения. На звонки не отвечает и на связь не выходит, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Мама пропавшей рассказывает, что на ее дочери в день пропажи были голубые брюки, черная куртка, белая футболка и черные балетки. Ее рост – 166 сантиметров, волосы русые. Также у нее при себе имеется серая детская коляска, в которой должен находиться младший сын-грудничок. Во что были одеты внуки, бабушка не помнит. Женщина сообщила полицейским, что раньше ее дочь никогда из дома не уходила.

ИСТОЧНИК KP.RU