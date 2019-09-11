Молодой пациент психбольницы пропал без вести в Ленобласти

СЕГОДНЯ 10:31 2019-09-11T10:31:39+03:00

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В Ленинградской области 19-летний пациент психиатрической больницы пропал после выписки. Врачи отпустили парня из медучреждения 29 августа этого года, и с тех пор о нем нет никакой информации. Об этом в полицию заявила руководитель отдела опеки и попечительства, где молодой человек состоит на учете.

- По решению суда мальчик признан ограниченно дееспособным по психическому заболеванию. Он страдает психическим расстройством в форме органического расстройства личности, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Приметы пропавшего парня: на вид 18 лет, рост 170 сантиметров, худое телосложение, бледное лицо, светло-русые прямые волосы, короткая стрижка. Во что он был одет в день исчезновения, никто не помнит. Известно, что молодой человек уже не раз убегал из подобных учреждений, и имеет склонность к бродяжничеству.

ИСТОЧНИК KP.RU