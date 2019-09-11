2019-09-11T10:54:30+03:00
Происшествия

Труп пенсионерки на диване нашли в Петербурге

Причины смерти женщины выяснит медицинская экспертиза
Ксения АЛЕШИНА
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Жительница Ленобласти обнаружила труп своей материЖительница Ленобласти обнаружила труп своей материФото: Олег ЗОЛОТО
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Во Всеволожском районе Ленинградской области, 10 сентября около шести часов вечера, женщина обнаружила в квартире труп 78-летней матери. Дочь зашла в комнату и увидела страшную картину: обездвиженная родительница лежала на диване. Подойдя к ней ближе, она поняла, что пенсионерка мертва.

- Труп лежал на диване в комнате на правом боку. Внешних признаков насильственной смерти при осмотре тела не обнаружено, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По словам дочери, пенсионерка болела онкологией. Так что, скорее всего смерть наступила именно из-за этого. Однако точную причину предстоит выяснить судмедэкспертам.

Известно, что погибшая пожилая женщина совсем недавно проживает в Ленинградской области. Она приехала сюда с Украины совсем недавно – чуть меньше месяца назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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