2019-09-11T11:28:31+03:00
Происшествия

Двухлетний малыш выпал из окна восьмого этажа в Петербурге

От полученных травм мальчик умер на месте
Ксения АЛЕШИНА
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В Петербурге двухлетний малыш выпал из окна, облокотившись на москитную сеткуВ Петербурге двухлетний малыш выпал из окна, облокотившись на москитную сеткуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В семье, проживающей в Санкт-Петербурге в многоэтажном доме по улице Красного Курсанта, 10 сентября, произошла страшная трагедия. Их двухлетний сын насмерть разбился, выпав из окна восьмого этажа. Как оказалось, натянутая на раму москитная сетка, не выдержала его вес, отчего он упал вниз. Родители мальчика в этот момент находились в другой комнате, и занимались своими делами. Получается, что их невнимательность стоила ребенку жизни

- После падения из снимаемой в поднаем квартире обнаружен труп двухлетнего мальчика. Родители недосмотрели за своим ребенком и он, продавив москитную сетку, выпал из окна, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По факту произошедшего несчастного случая правоохранительные органы проводят доследственную проверку, после которой будет принято решение, возбуждать ли уголовное дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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