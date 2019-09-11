Двухлетний малыш выпал из окна восьмого этажа в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:28 2019-09-11T11:28:31+03:00

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В семье, проживающей в Санкт-Петербурге в многоэтажном доме по улице Красного Курсанта, 10 сентября, произошла страшная трагедия. Их двухлетний сын насмерть разбился, выпав из окна восьмого этажа. Как оказалось, натянутая на раму москитная сетка, не выдержала его вес, отчего он упал вниз. Родители мальчика в этот момент находились в другой комнате, и занимались своими делами. Получается, что их невнимательность стоила ребенку жизни

- После падения из снимаемой в поднаем квартире обнаружен труп двухлетнего мальчика. Родители недосмотрели за своим ребенком и он, продавив москитную сетку, выпал из окна, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По факту произошедшего несчастного случая правоохранительные органы проводят доследственную проверку, после которой будет принято решение, возбуждать ли уголовное дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU