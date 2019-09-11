2019-09-11T12:47:22+03:00
Происшествия

Приезжую девушку изнасиловали в Ленобласти двое мужчин

Пьяные посиделки закончились преступлением
Ксения АЛЕШИНА
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Наивную пермячку изнасиловали двое мужчин во время застолья в ЛенобластиНаивную пермячку изнасиловали двое мужчин во время застолья в ЛенобластиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В деревне Токкари Ленинградской области жертвой изнасилования стала 27-летняя девушка, приехавшая из Перми. Как оказалось, двое мужчин, которых она мало знала, предложили ей выпить. Пермячка не раздумывая согласилась, даже не подозревая о том, что ее ждет дальше. Компания отправилась в бытовое помещение одного из находящихся неподалеку зданий, где они устроили застолье.

- 10 сентября в 15:08 в полицию обратилась жительница города Пермь с сообщением о том, что около восьми утра этого же дня, находясь в бытовке, после распития спиртных напитков с двумя малознакомыми людьми, была изнасилована ими, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Полицейские направлялись на поиски злоумышленников и смогли задержать насильников. Ими оказались два неработающих гражданина республики Азербайджан, зарегистрированных в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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