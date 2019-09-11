2019-09-11T13:37:06+03:00
Происшествия

Во время романтического свидания на крыше разбился пьяный петербуржец

Молодой человек упал с 18-этажного здания
Ксения АЛЕШИНА
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Молодой петербуржец умер во время романтического свидания, упав с крыши высоткиМолодой петербуржец умер во время романтического свидания, упав с крыши высоткиФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Приморском районе Санкт-Петербурга, 10 сентября, 25-летний молодой человек решил устроить запоминающееся романтическое свидание для своей 20-летней избранницы. В качестве места для рандеву он выбрал крышу 18-этажного дома на Комендантском проспекте и пригласил туда свою возлюбленную. Однако обратно домой девушка вернулась без любимого – он насмерть разбился, упав вниз с крыши.

- С собой у ребят был крепкий алкоголь. Уже будучи изрядно подвыпившим, парень оказался на парапете крыши. В итоге молодого человека нашли возле дома мертвым с травмами, характерными для падения с высоты, - сообщают «Невские новости».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Правильно говорят, алкоголь – зло. Кто знает, если бы влюбленная парочка не выпивала, парень мог бы остаться в живых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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