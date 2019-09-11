Китайские студенты массово перевелись из украинских вузов в петербургские

СЕГОДНЯ 14:09 2019-09-11T14:09:51+03:00

Они считают, что получать высшее образование в городе на Неве престижнее и дешевле

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Китайцы, обучающиеся в вузах Украины, в прошлом году остались недовольны уровнем образования этой страны и переехали в Северную столицу России, где перевелись в местные институты. Об этом заявил врио Генерального консула Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Чжан Вэй.

- По его словам, сегодня в Петербурге учится порядка 8 тысяч китайских студентов, причем 4 тысячи из них сконцентрированы в трех вузах – СПбГУ, СПб Политехническом университете имени Петра Великого и РГПУ имени А. И. Герцена, - сообщает «Петербургский дневник».

Консул уверен, что Санкт-Петербург – это город с большой образовательной базой и тем самым он может привлекать все больше китайский студентов.

- Приведу в пример Сингапур – там учится 40 тысяч граждан КНР, при этом я вовсе не уверен, что уровень образования в вузах там сильно выше, - сказал Чжан Вэй.

Ко всему прочему, иностранные студенты с радостью приезжают в Петербург учиться, поскольку образование здесь дешевле, чем в Европе или США.

ИСТОЧНИК KP.RU