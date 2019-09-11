2019-09-11T15:04:00+03:00
Происшествия

Романтический вечер в ресторане закончился для парочки из Санкт-Петербурга в инфекционке

Посетителей заведения накормили сальмонеллой
Ксения АЛЕШИНА
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Мужчина и женщина загремели в инфекционку после ужина в ресторане ПетербургаМужчина и женщина загремели в инфекционку после ужина в ресторане ПетербургаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Ресторан «Вафли и Вино» в Санкт-Петербурге, расположенный на улице Гороховой, по решению Арбитражного суда заплатит штраф за отравление двух посетителей. Мужчина и женщина пришли поужинать в заведение, однако вскоре почувствовали себя плохо. Пару отвезли в инфекционку, где врачи диагностировали у них сальмонеллез.

- После посещения предприятия общественного питания гражданин Р. и гражданка Л. были госпитализированы в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» с пищевым отравлением (установлен диагноз сальмонеллез), - сообщает Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

По заявлению отравившейся пары сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в ресторане и выявили различные нарушения. Так, в холодильных камерах продукты разных видов хранились вместе, а на некоторых и вовсе отсутствовали маркировки с указанием времени приготовления, его наименования, а также времени разрешения на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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