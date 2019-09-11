2019-09-11T15:38:49+03:00
Общество

Водители маршруток попались на сдаче пластмассовыми монетами в Петербурге

Десятирублевку на первый взгляд сложно отличить от настоящей
Ксения АЛЕШИНА
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Вот такие монетки получают пассажиры маршруток в Санкт-Петербурге на сдачу.Вот такие монетки получают пассажиры маршруток в Санкт-Петербурге на сдачу.Фото: СОЦСЕТИ
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В соцсетях петербуржцы обсуждают инцидент с поддельной монетой, которую местная жительница получила в маршрутке в качестве сдачи за проезд. Девушка сначала не поняла, что у нее в руках находится фальшивая десятирублевка, сделанная из пластмассы, поскольку монетка как две капли воды похожа на оригинал. Присмотревшись к ней внимательнее, она убедилась в том, что это обманка.

- Дали сдачу в 205 маршрутке пластмассовой десятирублевой рублевой монетой, очень похожа на настоящую, - пишет девушка.

Пользователи сети посоветовали девушке в дальнейшем проверять деньги сразу же на месте, чтобы избежать подобных случаев. Некоторые предположили, что наверняка сам водитель маршрутки даже не догадывался о том, что дает пассажирам сдачу подделкой.

- Ему же в маршрутке кто-то подсунул. Маршрутчики же за рулем - особо не рассматривают, что им дали. Так и 100, и другие купюры могут оказаться поддельными, - написала в соцсети жительница Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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