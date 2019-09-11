Владелицу борделя в Петербурге оштрафовали на 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:26 2019-09-11T16:26:16+03:00

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В Приморском районе Санкт-Петербурга местную жительницу осудили за организацию притона для занятий проституцией. Специально для этих целей женщина содержала квартиру, куда регулярно заходили развлечься мужчины. Все организационные моменты она брала на себя: лично подыскивала жриц любви, принимала заказы и деньги от клиентов за их услуги, меняла и выдавала новое постельное белье.

- Она признана виновной в совершении преступления по статье "Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией", - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

В итоге суд оштрафовал владелицу притона на 150 тысяч рублей. Как уточняют в ведомстве, приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU