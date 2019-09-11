Путешествие в историю и сердце мостов Петербурга организует «Авто Премиум»

СЕГОДНЯ 17:46 2019-09-11T17:46:43+03:00

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Третий в этом году исследовательский тур из серии «Петербург. Ленинград. Петроград» начнется 12 сентября и завершится уже на следующий день. Журналистам автомобильных и городских СМИ предстоит городское путешествие на автомобилях ŠKODA по вечернему Санкт-Петербургу, а затем ночная прогулка по Неве.

Начнется путешествие в дилерском центре «Авто Премиум» на улице Хасанская, 5. Экипажи на пяти автомобилях ŠKODA KODIAQ, OCTAVIA и RAPID отправятся в центр города - в «Музей мостов».

Взглянуть на мосты любимого города с разных ракурсов мечтает, пожалуй, каждый. Экскурсантам на этот раз удастся не только прокатиться по мостам, но и заглянуть в историю легендарных питерских мостов, первыми посетив «Музей мостов», который откроет свои двери специально для любознательных туристов.

Уникальная музейная коллекция собиралась более 200 лет, здесь есть модели самых разных мостов – шоссейных, железнодорожных, разводных, деревянных, каменных, и даже утраченных мостов, начиная с 18 века. Для петербуржцев и гостей города Музей будет открыт уже в конце сентября.

Автомобильная часть экскурсии в сопровождении экскурсовода и инженера Алекса Ильина, пройдет по берегу Невы с остановками у Литейного, Троицкого, Канонерского, Дворцового, Благовещенского и других мостов. Участники проекта побывают на мосту Бетанкура и Яхтенном мосту – самом длинном (940 метров) и высоком (16 метров) пешеходном мосту Петербурга, соединившем Приморский район с Крестовским островом в 2017 году.

И, наконец, водная часть экскурсии стартует от причала у Медного Всадника и пройдет на комфортабельном теплоходе «Сенатор». Двухпалубный теплоход-ресторан был возрожден из классического речного трамвайчика. В ходе масштабного восстановления, проведенного в 2000-2001 годах, были полностью заменены все механизмы, а удивительно уютный интерьер и атмосфера речного теплохода сохранились.

Участники проекта не только увидят мосты с воды, но полюбуются их разводкой. Последовательно разведут свои крылья красивейшие стальные переправы Большой Невы – Дворцовый, Троицкий, Литейный.

Участники увидят клепаные конструкции чугунных мостов и каменные своды их старших собратьев.

Полюбовавшись этим сказочным зрелищем, группа встретит новый день и отправится в обратный путь.

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ИСТОЧНИК KP.RU