2019-09-11T19:18:58+03:00
Происшествия

Человеческие останки нашли на месте пожара в Гатчине

Тело направили в морг, чтобы установить личность
Ксения АЛЕШИНА
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На месте пожара в Ленобласти нашли обгоревший трупНа месте пожара в Ленобласти нашли обгоревший трупФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Гатчине вчера, 10 сентября, спасатели, которые занимались тушением пожара в частном доме на Охотничьем переулке, наткнулись в комнате на сгоревшие человеческие останки. О своей находке они сообщили в правоохранительные органы.

- При получении указанной информации следователь территориального отдела СКР незамедлительно выехал на место происшествия, где произвел его осмотр. В настоящее время проводится проверка по факту обнаружения трупа на месте пожара, - сообщает пресс-служба следственного комитета Российской Федерации по Лениградской области.

Предположительно, найденные останки могут принадлежать мужчине. Однако точно об этом станет известно только после судебно-медицинской экспертизы.

По предварительной информации, в сгоревшем доме любили собираться люди, ведущие асоциальный образ жизни. К тому же, там часто устраивали шумные гулянки с большим количеством алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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