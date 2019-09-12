Праздничный крестный ход перекрыл центр Санкт-Петербурга утром 12 сентября

СЕГОДНЯ 09:06 2019-09-12T09:06:18+03:00

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Сегодня у всех православных Петербурга большой праздник. В город на Неве перенесли мощи святого Александра Невского. В связи с этим по Невскому проспекту от Казанского кафедрального собора к Александро-Невской лавре, где покоятся мощи великого князя, состоится общегородской крестный ход. А это значит, что центр города будет перекрыт. Автомобилистам надо заранее продумывать свои маршруты.

С раннего утра вокруг Казанского собора уже работают сотрудники ГИБДД и эвакуаторщики, убирая автомобили, чтобы освободить улицы. Напомним, что Казанская улица будет перекрыта для движения до 11:30 утра. Также на этой улице запрещена и парковка.

- До 11:30 утра 12 сентября также нельзя будет проехать по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой улицы, - сообщили в Смольном.

Напомним, что Божественная литургия в Казанском соборе началась в 9 часов утра, 12 сентября. Молитвенное шествие начнется в 11:00. «КП-Петербург» подготовила полную программу праздничных мероприятий в День святого Александра Невского.

ИСТОЧНИК KP.RU