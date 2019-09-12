2019-09-12T09:37:43+03:00
Происшествия

В Кингисеппе возбудили уголовное дело после массового поджога микроавтобусов

Полиция разыскивает людей, устроивших пожар
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
По факту поджога микроавтобусов в Кингисеппе возбуждено уголовное делоПо факту поджога микроавтобусов в Кингисеппе возбуждено уголовное делоФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Полиция Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту поджога микроавтобусов в городе Кингисепп. Мощный пожар произошел накануне ночью, 11 сентября, на территории СНТ «Рот-Фронт», дом 60 по улице Карма Маркса. Дотла сгорели 12 совершенно новых микроавтобусов марки «Форд». Предварительный ущерб составил 30 миллионов рублей.

- Утром 11 сентября в полицию поступило заявление от управляющего коммерческой фирмы о том, что около 3:30 ночи неизвестные совершили поджог 12 микроавтобусов. В результате пожара пострадавших нет, автомобили выгорели полностью, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сотрудники полиции уже начали расследование и приняли меры к розыску поджигателей. По предварительным данным злоумышленников было четверо. Они попали на камеры видеонаблюдения, однако их лица были скрыты капюшонами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С перекрестка в Кудрово за ночь таинственно исчезла разметка-«вафельница»
Удивительной красоты гриб-коралл нашли в лесу Выборгского района
У инженера из Колпино угнали дорогостоящий автомобиль за 5,8 миллионов рублей
Автомеханик изнасиловал студентку в Петербурге
Взрослый мужчина развел на интимные фото и видео 11-летнюю девочку в Гатчине
Пассажирский автобус загорелся на Московском проспекте в Петербурге
Объявленный в розыск житель Мурино уехал на велосипеде в Башкирию проведать тетушку
На севере Петербурга появился догхантер, разбрасывающий колбасу с иголками
В Петербурге у пенсионерки похитили 1,6 миллиона рублей, 2 тысячи долларов и 6 тысяч евро
Праздничный крестный ход перекрыл центр Санкт-Петербурга утром 12 сентября
Места хватит всем: Поезда в Петербургском метрополитене стали длиннее
Родители в шоке от маргинальной дороги с мусором и бомжами у детского сада в Центральном районе
Экономили на детях: Роспотребнадзор оштрафовал на 9 миллионов летние лагеря Петербурга
«Лада» трижды перевернулась и сбила светофор после аварии с «Мерседесом» в Петербурге