В Кингисеппе возбудили уголовное дело после массового поджога микроавтобусов

СЕГОДНЯ 09:37 2019-09-12T09:37:43+03:00

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Полиция Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту поджога микроавтобусов в городе Кингисепп. Мощный пожар произошел накануне ночью, 11 сентября, на территории СНТ «Рот-Фронт», дом 60 по улице Карма Маркса. Дотла сгорели 12 совершенно новых микроавтобусов марки «Форд». Предварительный ущерб составил 30 миллионов рублей.

- Утром 11 сентября в полицию поступило заявление от управляющего коммерческой фирмы о том, что около 3:30 ночи неизвестные совершили поджог 12 микроавтобусов. В результате пожара пострадавших нет, автомобили выгорели полностью, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сотрудники полиции уже начали расследование и приняли меры к розыску поджигателей. По предварительным данным злоумышленников было четверо. Они попали на камеры видеонаблюдения, однако их лица были скрыты капюшонами.

ИСТОЧНИК KP.RU