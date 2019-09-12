На севере Петербурга появился догхантер, разбрасывающий колбасу с иголками

СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-12T09:53:20+03:00

Отраву для собак обнаружили рядом с одной из школ

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Жители Петербурга бьют тревогу. В городе снова начали орудовать догхантеры. Бдительные горожане в четверг, 12 сентября, рассказали, что видели отраву для собак на Северном проспекте. В качестве «приманки» неизвестный использует колбасу, напичканную иголками. Если животное съест такое угощение, последствия могут быть самыми страшными.

- На Северном проспекте 77, корпус 2, рядом со школой № 96 какой-то «не человек» разбрасывает отраву для собак. Колбасу с иголками, - написала в сети бдительная местная жительница.

Сообщений о том, что в этом районе за последнее время пострадали собаки не было. Остается надеяться, что и не будет.

Еще один догхантер терроризирует собаководов на Парашютной улице. Неизвестный разместил объявление с недовольством на то, что люди выгуливают своих собак рядом с домом. Якобы, всем очень сильно мешает лай.

- Кажется, потери одной собаки вам было мало, чтобы понять. По-хорошему вы уходить отсюда не собираетесь. Потом пеняйте только на себя, - гласит объявление неизвестного на столбе возле зеленой зоны улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU