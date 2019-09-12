2019-09-12T10:55:37+03:00
Происшествия

Взрослый мужчина развел на интимные фото и видео 11-летнюю девочку в Гатчине

Наивная школьница прислала другу по переписке контент эротического содержания
Ксения АЛЕШИНА
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У пятиклассницы в Гатчине через интернет выманили интимные фото и видеоУ пятиклассницы в Гатчине через интернет выманили интимные фото и видеоФото: Мария ЛЕНЦ
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В Гатчине 11-летняя девочка познакомилась в социальной сети «ВКонтакте» с неким мужчиной. Сначала они просто общались на различные темы, а затем их отношения стали чуть ближе. Новый друг попросил школьницу прислать ему фото и видео в обнаженном виде. Уговоры были долгими: почти месяц он звонил ей и писал, умоляя выполнить его просьбу. В итоге девочка сдалась и выслала ему то, чего мужчина так ждал. Неизвестно, как бы ситуация развивалась дальше, если бы о случившемся не узнал отец девочки и обратился в правоохранительные органы.

- 11 сентября в полицию поступила информация о том, что в период с начала августа 2019 года по 06 сентября 2019 года неустановленное лицо, в неустановленном месте имея умысел на совершение иных действий сексуального характера, в отношении его дочери 2008 года рождения,

посредством переписки в социальной сети «ВКонтакте» через видео и фото, а также звонков склонил его дочь к направлению ему фото и видео ее в обнаженном виде. По данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и ведут поиски любителя маленьких девочек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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