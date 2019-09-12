2019-09-12T11:33:45+03:00
Происшествия

Автомеханик изнасиловал студентку в Петербурге

Преступление произошло у него в квартире, где они были вдвоем
Ксения АЛЕШИНА
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В Петербурге студентку изнасиловал малознакомый автомеханикВ Петербурге студентку изнасиловал малознакомый автомеханикФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Санкт-Петербурге третьекурсница стала жертвой насильника. Мужчина, которого она плохо знала, пригласил ее к себе в гости. Но, тем не менее, 20-летняя девушка согласилась, и отправилась к нему на квартире. Там они сначала выпивали, после чего новый знакомый набросился на нее и изнасиловал.

- Во вторник, 10 сентября, около восьми часов вечера, находясь в квартире у малознакомого человека, после совместного распития спиртных напитков, была им изнасилована. Мужчине на вид около 40 лет,- сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

На следующий день, 11 сентября, злоумышленник был задержан по месту своего жительства. Выяснилось, что мужчина работает в Петербурге автомехаником. Известно, что следователи возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

ИСТОЧНИК KP.RU

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