2019-09-12T19:29:27+03:00
Общество

«Гроза проституток» Вячеслав Дацик возобновил рейды по борделям Петербурга

Вместе с «Рыжим Тарзаном» пугает секс-рабынь его соратник из Белоруссии [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Рыжий Тарзан возобновил рейды по борделям ПетербургаРыжий Тарзан возобновил рейды по борделям ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО
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Никогда не было и вот опять. Кошмар петербургских «ночных бабочек» Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик только полгода как вышел из «Крестов», снова принялся за старое. На своей странице в соцсети боец смешанных единоборств объявил, что возобновил рейды по городским борделям, наводя ужас на работниц древнейшей профессии. Первый налет на салон секс-услуг он провел еще в прошлом месяце, 31 августа.

- Вчера провели рейд по борделям. Обращаюсь лично к нашей власти. Примите вы уже закон и регистрируйте публичные дома официально. Пусть проститутки также как и мы платят налоги. Сделали из страны, великой державы второй Амстердам, - написал Дацик в Instagram.

Также сегодня, 12 сентября, в сети появилось видео, на котором охотник на девушек с низкой социальной ответственностью с диким грохотом бьет ногой в железную дверь, то ли пытаясь выбить ее, то ли просто не нашел дверной звонок. Вокруг него много людей, которые снимают весь процесс на камеры.

Отмечается, что теперь «сын Сварога» пытается гонять девочек в тандеме со своим соратником из Белоруссии Никитой 25-летним Никитой Ворожиловым. Парень тоже боец, а в родном Могилеве знаменит нападениями на секс-работниц и закладчиков наркотиков.

Вячеслав "Рыжий Тарзан" Дацик возобновил рейды по петербургским борделям .

ИСТОЧНИК KP.RU

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