2019-09-13T12:23:05+03:00
Происшествия

Отчим жестоко убил пасынка в Петербурге и закопал его тело в чехле от байдарки

Подозреваемого в зверской расправе петербуржца задержали
Ксения АЛЕШИНА
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В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своего пасынкаВ Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своего пасынкаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Вчера, 12 сентября, в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 38-летнего местного жителя. Им оказался 49-летний мужчина, которому погибший приходился пасынком. Он с особой жестокостью расправился с сыном сожительницы: сначала ударил, а потом задушил. В надежде скрыть следы преступления, злоумышленник упаковал труп в чехол от байдарки и закопал у себя на даче.

- По версии следствия, подозреваемый вечером 30 ноября 2017 года, в квартире одного из домов по улице Солдата Корзуна, в ходе ссоры с 38-летним сыном своей сожительницы, ударил арматурой его по голове, после чего задушил пластиковым хомутом. С целью сокрытия следов преступления, он поместил тело потерпевшего в чехол из-под байдарки, после чего вывез на автомобиле во Всеволожский район Ленинградской области, где имел дачный дом, после чего закопал в лесном массиве, - сообщает пресс-служба Следственного Управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области.

В настоящее время следователи решают вопрос об аресте мужчины. Расследование ранее возбужденного уголовного дела будет продолжено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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