2019-09-13T13:32:01+03:00
Происшествия

Пять машин столкнулись на проспекте Энтузиастов, есть пострадавшие

Одна из возможных причин массового ДТП - дождь и мокрая дорога
Ксения АЛЕШИНА
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На проспекте Энтузиастов в Петербурге произошло массовое ДТП с участием пяти машинНа проспекте Энтузиастов в Петербурге произошло массовое ДТП с участием пяти машинФото: СОЦСЕТИ
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На проспекте Энтузиастов в Санкт-Петербурге днем, 13 сентября, произошла авария с участием пяти автомобилей, два из которых столкнулись прямо лоб в лоб. Сегодня с самого утра льет дождь, поэтому не исключено, что кто-то из водителей не справился с управлением на мокрой дороге. Фото и видео с места происшествия появились в социальных сетях, где пользователи высказывают версии о том, что могло стать причиной ДТП.

- Судя по помятому боку Ларгуса , он с парковки выскочил не убедившись. Но это предположение, если правильно понимаю местность, то ДТП чуть дальше светофора Энтузиастов и Осипенко в сторону Индустриального. Там с карманов постоянно выскакивают, - написал местный житель.

По словам очевидцев в аварии пострадали несколько человек. Однако в больницу увезли не всех. На место происшествия выезжало два автомобиля скорой помощи. Говорят, что медики госпитализировали одну из пассажирок.

- Женщину только забрали. Она сидела в красной на переднем сидении. И то скорая мимо проезжала, как только авария случилась. Потом реанимация и скорая приезжала. Дедуля из белой машины отказался ехать. А на земле сидел водитель красной. Хромал только. Но не знаю от аварии или до этого хромал, - пишет петербурженка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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