2019-09-13T14:16:56+03:00
Общество

Компания Л1 вывела на рынок МФК в рамках ЖК «Граф Орлов»

Стоимость лота составляет 2 871 800 000 рублей
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Компания Л1 выставила на продажу многофункциональный центр, расположенный в составе ЖК «Граф Орлов». Фото предоставлено пресс-службой Компании Л1.Компания Л1 выставила на продажу многофункциональный центр, расположенный в составе ЖК «Граф Орлов». Фото предоставлено пресс-службой Компании Л1.
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Компания Л1 выставила на продажу многофункциональный центр, расположенный в составе ЖК «Граф Орлов». Это самая фешенебельная центральная часть комплекса, фасадом выходящая на Московский проспект.

Общая площадь кирпично-монолитного здания высотой от 6 до 8 этажей составляет свыше 14,3 тысяч квадратных метров. Цокольный и первый этажи предназначены для размещения точек торговли и общепита, фитнес-клуба, медицинского центра, отделений банков.

С 2 по 5 этажи расположатся помещения класса А свободного назначения. Они будут переданы покупателю с предчистовой отделкой. 6-8 этажи займут 14 видовых квартир общей площадью более 2,1 тысяч квадратных метров. Центральная квартира, расположенная в самом куполе, будет состоять из нескольких уровней.

Многофункциональный центр будет иметь свой паркинг, в котором 20 машиномест предназначено для жильцов квартир.

Стоимость лота составляет 2 871 800 000 рублей. Плановое завершение строительства – 3 квартал 2021 года.

Справка:

Жилой комплекс «Граф Орлов», созданный по индивидуальному проекту в стиле неоклассицизма, расположен в пешей доступности от станции метро «Московская» в квартале между Московским проспектом и Варшавской улицей. Идеальное месторасположение ЖК «Граф Орлов» позволяет его жителям быстро добираться до центра города, дворцово-парковых ансамблей пригородов и аэропорта, а также до кольцевой автодороги. ЖК «Граф Орлов» в 2017 году вошел в ТОП 100 лучших жилых комплексов России (по версии журнала Forbes).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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