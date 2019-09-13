Пьяная угонщица разбила машину возлюбленного в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-13T16:03:49+03:00

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В поселке Нагорное Ленинградской области пьяная девушка угнала машину у своего парня и отправилась на ней в Петербург навстречу приключениям. И действительно, она их нашла. Во время поездки угонщица попала в аварию по своей же вине и разбила автомобиль. Но этом злоумышленница не остановилась, и украла у любимого деньги, находившиеся в салоне авто.

- Утром, 12 сентября, поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что его девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без его согласия взяла из кармана рюкзака ключи от принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ-2115» и угнала его. Потом девушка совершила на нем ДТП, взяла из салона деньги в сумме 4000 рублей и уехала в Санкт-Петербург, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Причиненный материальный ущерб молодой человек оценил в 14000 рублей, что является для него значительной суммой. Что касается угонщицы, то полицейские вышли на нее, и она пообещала прийти в отдел полиции, чтобы дать показания.

ИСТОЧНИК KP.RU