2019-09-14T13:02:33+03:00
Происшествия

Суд зарегистрировал уголовное дело против пьяного бесправника, сбившего насмерть двоих пешеходов на Невском

Мурада Касымова освободили в конце августа, но сейчас его уголовное дело наконец-то зарегистрировали
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Дело Касымова очень сильно возмутило общественность. Фото: СОЦСЕТИДело Касымова очень сильно возмутило общественность. Фото: СОЦСЕТИ
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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Мурада Каграман оглы Касымова, сбившего на своем BMW в ночь 24 февраля насмерть двоих пешеходов на Невском проспекте.

- Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и статьи 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию», - поясняет объединенная пресс-служба судов города.

Ранее «КП-Петербург» подробно писал об этом страшном инциденте. Бесправник Касымов несся в своей машине по городу под действием веселящего газа и алкоголя. На Невском проспекте он выехал на тротуар и сбил целую группу прохожих. Под колесами оказались пятеро, погибли двое. Касымова задержали и поместили в изолятор, но в конце августа уже отпустили, поскольку статьи, по которым его обвинили, отнесены к преступлениям средней степени тяжести. Значит, больше чем на полгода водителя BMW держать в неволе нельзя. Сейчас Касымову запрещено покидать жилое помещение в ночное время, управлять всеми видами транспорта, посещать места общественного питания, в которых разрешено потребление алкоголя, а также участвовать в массовых мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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