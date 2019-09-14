Трамвай №60 в Петербурге начал работу в новом режиме

СЕГОДНЯ 17:20 2019-09-14T18:12:38+03:00

Изменить размер текста: A A

С субботы, 14 сентября, все вагоны, которые выходят на маршрут №60, – новенькие. Это низкопольные модели «Витязь-М» 2019 года и «ТрамРус» 2014 года. Об этом рассказали в пресс-службе «Горэлектротранса».

Кроме того, сам маршрут теперь продлили – до Ленинградского Электромеханического завода (ЛЭМЗ).

- Новый режим работы призван обеспечить скоростное сообщение между заводом «Северная Верфь», метро «Автово» и ЛЭМЗ, - отметили в пресс-службе «Горэлектротранса».

Трамвай №60 следует от конечной станции «Ленинградский электромеханический завод» по Петергофскому шоссе, улице Десантников, Маршала Казакова, проспекту Стачек, Кронштадтской улице, Корабельной улице и до конечной станции «Завод «Северная верфь».

Кстати, всего на маршруте №60 ездят 24 современных вагона. Благодаря обновлению путей и появлению новых трамваев, скорость на нем теперь выросла с 15,7 до 18 километров в час. А интервал движения составляет порядка 3 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU